Kajto rozwija superprędkość pomagania. Trwa Wielka Wyprawa Maluchów 2023

Wystartowała Wielka Wyprawa Maluchów z Bielska-Białej do Monte Carlo – największy w Polsce motoryzacyjny projekt charytatywny, którego ambasadorami zostali giganci motorsportu, a wśród nich Kajetan Kajetanowicz. Celem Wyprawy jest zebranie co najmniej miliona złotych na pomoc dzieciom-ofiarom wypadków drogowych. Uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchów pragną pomóc poszkodowanym, a także przyczynić się do zmniejszenia tych zatrważających statystyk.