Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się 19 lipca w Luksemburgu, a pełną listę uczestników fazy grupowej poznamy po zakończeniu kwalifikacji. Format rozgrywek jest taki sam jak poprzednio: w fazie grupowej rozgrywek wystąpi 20 zespołów podzielonych na pięć grup.

Bezpośrednio do ćwierćfinałów awansują wyłącznie zwycięzcy pięciu grup. Natomiast pięć drużyn z drugich miejsc oraz najlepsza drużyna z trzecich pozycji trafią do baraży. Trzy zwycięskie zespoły z pojedynków barażowych uzupełnią stawkę ośmiu ćwierćfinalistów. Pozostałe zespoły z trzecich miejsc w grupach przejdą do ćwierćfinału Pucharu CEV.

Faza grupowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 21 listopada 2023r., natomiast zakończy się 17 stycznia 2024 r.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Cucine Lube Civitanova, Trentino Itas, Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Berlin Recycling Volleys.

Koszyk 2: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Asseco Resovia Rzeszów, VfB Friedrichshafen, SVG Luneburg, Knack Roeselare.

Koszyk 3: Ziraat Bankasi Ankara, Halkbank Ankara, Greenyard Maaseik, VK Lvi Praha, Jihostroj Ceske Budejovice.

Koszyk 4: ACH Volley Ljubljana, Tours VB, SL Benfica oraz dwie drużyny z 2. rundy kwalifikacji.

Przypomnijmy, że w minionej edycji Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii tych rozgrywek mieliśmy polski finał, w którym spotkały się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Pasjonujący mecz w Turynie zakończył się zwycięstwem kędzierzynian 3:2.

plusliga.pl