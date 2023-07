Już w 1. rundzie turnieju singla kobiet na Wimbledonie doszło do wpadek faworyzowanych zawodniczek. W środę z londyńską imprezą pożegnały się m. in. Karolina Pliskova oraz Maria Sakkari, które przegrały z dużo niżej notowanymi rywalkami.

Niektóre faworytki Wimbledonu, jak Iga Świątek, są już po dwóch wygranych meczach i mogą myśleć o następnej przeszkodzie do pokonania. Inne muszą już pakować walizki, bowiem zatrzymały się już na pierwszej przeciwniczce. Taki los spotkał np. Czeszkę Karolinę Pliskovą.

Rozstawiona z numerem 18 Czeszka w pierwszej rundzie mierzyła się z 225. rakietą świata - Nataliją Stevanovic. Kwalifikantka od pierwszych minut zaskakiwała doświadczoną Pliskovą i już w pierwszym secie triumfowała 6:2. W drugim poszła za ciosem i niespodziewanie wyrzuciła za burtę jedną z faworytek do ostatecznego zwycięstwa.

Środa była również ostatnim dniem zmagań singlowych dla turniejowej "ósemki" - Marii Sakkari. Greczynka rozpoczęła mecz z Martą Kostyuk od seta wygranego do zera. To najwidoczniej uśpiło zawodniczkę z Grecji, bowiem Ukrainka triumfowała w dwóch kolejnych partiach i to ona świętowała promocję do drugiej rundy.

Zarówno Pliskova, jak i Sakkari znajdowały się w dolnej połówce drabinki turniejowej, dlatego z Igą Świątek mogły spotkać się dopiero w finale. Polka w środę pokonała Sarę Sorribes Tormo 2:0 (6:2, 6:0) i potwierdziła znakomitą formę.

