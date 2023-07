Za nami losowanie Ligi Mistrzów FIBA. Znamy rywali Kinga Szczecin i Legii Warszawa

Legia Warszawa, czwarta drużyna ekstraklasy, w walce o prawo gry w fazie grupowej LM FIBA, w której występowała w minionym sezonie jako wicemistrz Polski 2022, zmierzy się w turnieju w tureckiej miejscowości Antalya.

Szczecinianie, prowadzeni przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, zadebiutują w Basketball Champions League, czyli w najwyższym poziomie rozgrywek organizowanych przez FIBA-Europe. Są trzecim polskim klubem w gronie 32 drużyn walczących po raz ósmy w historii o trofeum (wcześniej mistrz kraju BM Stal Ostrów Wlkp. i Legia).

W gronie uczestników LM FIBA sezonu 2023/24 jest 14 krajowych mistrzów oraz drużyny z sukcesami na parkietach europejskich, m.in. obrońca tytułu Telekom Basket Bonn, AEK (mistrz w 2018), Lenovo Teneryfa (dwukrotny triumfator), Unicaja Malaga (Hiszpania, zdobywca Pucharu Europy w 2017), Bursaspor (finalista PE z 2022), Galatasaray NEF Stambuł (Turcja) czy Rytas Wilno (Litwa).

Koszykarze Legii w kwalifikacjach do fazy grupowej zagrają w tureckiej Antalyi. 24 zespoły zostały podzielone zostały na trzy grupy eliminacyjne. Stołeczna drużyna w pierwszym meczu - ćwierćfinale, zmierzy się ze zwycięzcą prekwalifikacji między szwajcarskim Fribourg Olympic, a brytyjskim Caledonia Gladiators. Potem na jej drodze mogą stanąć m.in. Monbus Obradoiro z Hiszpanii czy SIG Starsbourg lub triumfator Pucharu Europy z 2021 r. Ironi Ness Ziona z Izraela (w finale pokonał BM Stal Ostrów) Wlkp.). Turniej odbędzie się w dniach 25 września - 1 października i tylko jego zwycięzca wywalczy prawo gry w LM.

Jeśli koszykarze Legii przebrną przez kwalifikacje do LM FIBA, to trafią do grupy E, w której przeciwnikami będą: belgijski Filou Oostende (warszawski zespół grał w grupie z tą ekipą w minionym sezonie tych rozgrywek) niemiecki Baskets Oldenburg i turecki Pinar Karsiyaka Izmir. Inauguracja fazy grupowej odbędzie się 17 października.

W przypadku braku awansu do LM zespół trenera Wojciecha Kamińskiego wystąpi (automatycznie) w fazie grupowej Pucharu Europy. Dwa sezony temu Legia zameldowała się w ćwierćfinale tych rozgrywek. Stołeczna drużyna startowała już w kwalifikacjach do LM FIBA w sezonie 2019/2020, ale nie zdołała przebić się do fazy grupowej.

W pierwszej fazie LM FIBA 2023/24 rywalizacja toczyć się będzie w ośmiu czterozespołowych grupach systemem „każdy z każdym”. Do drugiej (TOP 16) awansują bezpośrednio tylko zwycięzcy grup pierwszej fazy. Drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają o awans do kolejnego etapu w play in (do dwóch zwycięstw).

W TOP 16 zespoły będą rywalizować w czterech czterozespołowych grupach – po dwie najlepsze awansują do ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw). Triumfator zostanie wyłoniony podczas turnieju Final Four z udziałem czterech najlepszych drużyn.

W zakończonej w maju siódmej edycji LM FIBA Telekom Basket Bonn pokonał w Maladze Hapoel Bank Yahav Jerozolima 77:70 i został pierwszym klubem z Niemiec z tym trofeum. To był jednocześnie dopiero drugi finał w historii LM FIBA bez zespołu z Hiszpanii (pierwszy raz w 2018 roku AEK Ateny - AS Monaco).

W poprzednich latach po puchar sięgały: Lenovo Teneryfa (2017 i 2022), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i San Pablo Burgos (2020, 2021).

Grupy LM FIBA koszykarzy:

Gr. A: Le Mans Sarthe Basket (Franjca), Peristeri Ateny (Grecja), Falco Vulcano Szombathely (Węgry), Unicaja Malaga (Hiszpania)

Gr. B: BK Opawa (Czechy), Promitheas Patras (Grecja), Rytas Wilno (Litwa), JDA Bourgogne Dijon (Francja)

Gr. C: VEF Ryga (Łotwa), Darussafaka Stambuł (Turcja), Lenovo Teneryfa (Hiszpania), zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego,

Gr. D: King Szczecin, AEK Ateny (Grecja), Dinamo Sassari (Włochy), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy)

Gr. E: EWE Baskets Oldenburg (Niemcy), Filou Ostenda (Belgia), Pinar Karsiyaka (Turcja), zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego (potencjalnie Legia Warszawa)

Gr. F: Rio Breogan (Hiszpania), Bursaspor (Turcja), Telekom Baskets Bonn (Niemcy), Hapoel Holon (Izrael)

Gr. G: PAOK Saloniki (Grecja), Galatasaray NEF Stambuł (Turcja), Hapoel Jerozolima (Izrael), zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego

Gr. H: Bertram Yachts Tortona (Włochy), UCAM Murcia (Hiszpania), Igokea m:tel Aleksandrovac (Bośnia i Hercegowina), Tofas Bursa (Turcja)

psz, PAP