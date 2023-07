Hubert Hurkacz bez większych problemów pokonał Jana Choinskiego w meczu drugiej rundy Wimbledonu 3:0 (6:4, 6:4, 7:6). Polak zapewnił sobie awans do kolejnego etapu wielkoszlemowego turnieju w lekko ponad dwie godziny.

Chociaż Hurkacz był zdecydowanym faworytem tego pojedynku, to Choinski nie miał zamiaru poddać się bez walki. Zarówno Polak, jak i jego rywal w pierwszym secie bardzo dobrze serwowali. Hurkacz zanotował cztery asy, natomiast jego oponent aż pięć. Nie przeszkodziło to jednak pochodzącemu z Wrocławia zawodnikowi w przełamaniu rywala w dziewiątym gemie i przechyleniu szali zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym secie.

Druga część tej rywalizacji wyglądała podobnie. Mimo dobrej dyspozycji Choinskiego Hurkacz wygrał jego gem serwisowy. Przez to reprezentant Wielkiej Brytanii ponownie musiał uznać wyższość swojego przeciwnika. Było widać, że 26-latek ma pełną kontrolę nad spotkaniem.

W trzeciej odsłonie Brytyjczyk nie dał się przełamać, ale także nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na mocne serwisy oponenta. Przez to o zwycięzcy tego seta musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachował Hurkacz, który wygrał ostatnią część meczu 7:3.

Tym samym Polak bez większych problemów zapewnił sobie awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Na kolejnym etapie rywalizacji na trawiastych kortach w stolicy Anglii rywalem wrocławianina będzie triumfator pojedynku Lorenzo Musetti - Jaume Munar. Jeżeli Hurkacz awansuje do czwartej rundy, to naprzeciwko niego może stanąć Novak Djoković.

Hubert Hurkacz - Jan Choinski 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)

