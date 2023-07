Mistrz FEN powalczy o kontrakt z UFC? Padła konkretna propozycja

Wszystko wskazuje na to, że Piotr Kuberski (11-1, 9 KO) stanie przed szansą wywalczenia kontraktu z UFC. Mistrz FEN w kategorii średniej otrzymał propozycję występu w nadchodzącym sezonie programu Dana White's Contender Series. Gdyby "Qbear" zdecydował zaakceptować ofertę, najpewniej zawalczyłby 29 sierpnia.

"Big News. Propozycja walki na DWCS dla Piotrka Kuberskiego. Przeciwnik z Brazylii z rekordem 9:1" - napisał na Twitterze menadżer zawodnika Artur Gwóźdź.

BiG NEWS 💣💥 Propozycja walki na DWCS dla Piotrka Kuberskiego 👊🔥 Przeciwnik z Brazyli z rekordem 9:1 👊🔥 @fenmma @BorowiczJakub @JozwiakPawe pic.twitter.com/R8PHlsoWoQ — Artur Gwóźdź (@ArtnoxArtur) July 6, 2023

Rywalem Polaka może być Marco Tulio Silva (9-1, 6 KO, 1 Sub). Jego oponentem w DWCS miał być Valentine Woodburn (7-0, 5 KO), lecz Amerykanin zaakceptował na ostatnią chwilę walkę z Bo Nickalem (4-0, 1 KO, 3 Sub) na UFC 290.

Jest informacja o propozycji walki Kuberskiego na DWCS. Chodzi o termin 29 sierpnia, więc na 99% chodzi o walkę z Marco Tulio Silvą. Ten, o kontrakt w UFC miał walczyć z Valem Wootburnem, który wystąpi w sobotę na UFC 290 w starciu z Bo Nickalem. Silva spokojnie do zrobienia! :) — Paweł Wyrobek (@pablopolsport) July 6, 2023

Przypomnijmy, że Kuberski to aktualny mistrz FEN w wadze średniej. Zawodnik Ankos MMA sięgnął po pas w czerwcu zeszłego roku. Wówczas znokautował w pierwszej rundzie Marcina Naruszczkę. Od tamtej pory dwukrotnie skutecznie bronił tytułu. Zarówno Marcina Filipczaka jak i Kamila Wojciechowskiego pokonywał przed czasem. Poznaniak jest obecnie na fali dziewięciu zwycięstw.

Warto wspomnieć, że Kuberski to nie jedyny polski zawodnik, który może wziąć udział w tegorocznej edycji DWCS. Inny podopieczny grupy Artnox Fight Sport Piotr Kacprzak został wpisany na listę rezerwową. Z kolei pewny występu jest już Kevin Szaflarski. 29-latek wejdzie do klatki 8 sierpnia, a jego rywalem będzie Caio Machado.

Natomiast matchmaker FEN Jakub Borowicz poinformował, że rozmowy w sprawie występu w programie prowadzą inni zawodnicy organizacji. W tym kontekście wymienia się m.in. Cezarego Oleksiejczuka czy Kacpra Formelę.

Do tej pory odbyło się sześć sezonów Dana White's Contender Series. Zawodnicy swoimi występami muszą przekonać do siebie prezydenta UFC Danę White'a. Kontrakty z największą organizacją MMA na świecie w programie wywalczyli dotąd m.in. Sean O'Malley czy Bo Nickal. Jeśli chodzi o Polaków, przez DWCS do UFC dostali się Łukasz Brzeski i Mateusz Rębecki.

