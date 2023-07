Młodzi Polacy pokonali przeciwności losu. Cenny triumf nad Maltą

Reprezentacja Polski do lat 19 pokonała Maltę 2:0 w meczu 2. kolejki mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Polacy od 22. minuty musieli grać w starciu z gospodarzami turnieju finałowego w "10" po niesłusznym wyrzuceniu z boiska Wiktora Matyjewicza, a mimo to zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W meczu decydującym o awansie do półfinału ekipa Marcina Brosza zagra 9 lipca z Włochami.