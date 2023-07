Mistrzostwa świata U21 siatkarzy Bahrajn 2023 zostaną rozegrane w dniach 7–16 lipca w Manamie. W turnieju wystąpi szesnaście drużyn, wśród nich reprezentacja Polski. Kiedy grają Polacy? Transmisje meczów polskich siatkarzy w MŚ U21 na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Sprawdź terminarz.

Szesnaście drużyn podzielono na cztery grupy (A, B, C i D) po cztery drużyny, które będą rywalizowały systemem "każdy z każdym". Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do czołowej ósemki i zagrają w drugiej fazie grupowej (grupy E i F). Po dwie najlepsze ekipy z tych grup awansują do półfinałów. Miejscem rozgrywania wszystkich spotkań będzie stolica Bahrajnu – Manama. W turnieju mogą występować siatkarze urodzeni od 1 stycznia 2003 roku.

Reprezentacja Polski zagra w grupie C, a jej rywalami będą kolejno: Indie, Kanada oraz Bułgaria. Najmocniejszym przeciwnikiem wydają się Bułgarzy, w składzie których znalazł się Aleksandar Nikołow; przyjmujący Cucine Lube Civitanova jest uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia w światowej siatkówce.

Polacy mierzą wysoko. W składzie reprezentacji są siatkarze, którzy przed dwoma laty wywalczyli w Teheranie mistrzostwo świata U19. Drużynę prowadził wówczas trener Michał Bąkiewicz, a Polska pokonała w finale... Bułgarię 3:0.

W dwunastoosobowym składzie, który na MŚ U21 zabierze trener Mateusz Grabda jest aż dziesięciu zawodników, którzy grali w tamtym turnieju, wśród nich m.in. Tytus Nowik, który został wówczas uznany MVP, a także laureaci nagród indywidualnych: Jakub Majchrzak, Kamil Szymendera i Kuba Hawryluk. Kilku zawodników ma już doświadczenie gry w PlusLidze, m.in. nowy gracz tej reprezentacji – Aliaksiei Nasevich, na co dzień siatkarz Trefla Gdańsk.

Polscy siatkarze w przeszłości trzykrotnie sięgali po złoto mistrzostw świata U21. W 1997 roku w Bahrajnie (trener Ireneusz Mazur), w 2003 w Iranie (trener Grzegorz Ryś) oraz w 2017 w Czechach (trenerzy Sebastian Pawlik i Maciej Zendeł).

Poprzedni turniej został rozegrany w 2021 roku we Włoszech oraz w Bułgarii. Reprezentacja Polski, którą prowadził trener Daniel Pliński, zajęła wówczas trzecie miejsce. Złoto zgarnęły Włochy, które w finale pokonały 3:0 Rosję. Najlepszym siatkarzem (MVP) imprezy wybrany został Alessandro Michieletto. Kto zostanie mistrzem świata U21 w 2023 roku?

Mistrzostwa świata U21 siatkarzy Bahrajn 2023 – podział na grupy:

grupa A: Bahrajn, Iran, Tajlandia, Tunezja

grupa B: Włochy, Brazylia, Egipt, Meksyk

grupa C: Polska, Bułgaria, Kanada, Indie

grupa D: Argentyna, Belgia, Czechy, USA.

Terminarz i plan transmisji meczów "polskiej" grupy C:

2023-07-07: Indie – Polska (piątek, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport)

2023-07-07: Kanada – Bułgaria (piątek, godzina 13:00)

2023-07-08: Kanada – Polska (sobota, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport Extra)

2023-07-08: Bułgaria – Indie (sobota, godzina 13:00)

2023-07-09: Bułgaria – Polska (niedziela, godzina 9.50; transmisja – Polsat Sport)

2023-07-09: Indie – Kanada (niedziela, godzina 13:00).

Druga faza grupowa zostanie rozegrana w dniach 11–13 lipca. Półfinały zaplanowano na 15 lipca, a mecze o miejsca na niedzielę 16 lipca. Wówczas poznamy siatkarskiego mistrza świata U21.