PGE Skra Bełchatów ogłosiła zagraniczny transfer. To reprezentant siatkarskiej potęgi

Benjamin Diez pierwsze siatkarskie kroki stawiał w 2014 roku w drużynie France Avenir 2024, której barwy reprezentował przez dwa sezony. Następnie pochodzący z Nicei libero dołączył do drużyny AS Cannes VB, którą reprezentowała w latach 2016–18. Kolejnym klubem młodego Francuza był Montpellier UC, gdzie spędził dwa sezony. Sezon 2020/21 Diez rozpoczął w Paris Volley, a dokończył na zasadzie transferu medycznego w szwajcarskim klubie Chênois Genève Volleyball, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju. Kolejny sezon również spędził w drużynie ze stolicy Francji. W sezonie 2022/23 reprezentował barwy Tours VB, z którym sięgnął po Puchar Francji oraz mistrzostwo Francji.





25-letni libero, wraz z Jenią Grebennikovem, stanowi o sile obrony Trójkolorowych. Z drużyną narodową zdobył złoty (2022) i brązowy medal Ligi Narodów (2021). Występuje również w obecnej edycji tej imprezy.

– Czuję się naprawdę szczęśliwy, ale także dumny z powodu dołączenia do PGE Skry. To jest największy klub, w jakim miałem okazję grać. Powiedziałem już wszystkim przyjaciołom, że jestem bardzo dumny, z powodu dołączenia do bełchatowskiej drużyny i już nie mogę doczekać się początku sezonu. Moimi celami w nadchodzącym sezonie jest to, aby dobrze zaprezentować się w PlusLidze, pokazać moje umiejętności i grać najlepszą siatkówkę. Mam nadzieję, że jako drużyna będziemy w stanie wygrywać wszystkie spotkania i wejdziemy do play-offów – powiedział Diez.

