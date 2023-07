Reprezentant Polski znalazł nowy klub! Napastnik wybrał egzotyczny kierunek

Jakub Świerczok znalazł nowy klub! Polski napastnik dołączył do ekipy Omiya Ardija, która rywalizuje na drugim najwyższym poziomie rozgrywkowym w Japonii.

Warto przypomnieć, że Świerczok jest już obeznany z japońską ligą. Napastnik w Kraju Kwitnącej Wiśni występował od lipca 2021 roku do lutego 2023 roku. Reprezentował wtedy barwy ekipy Nagoya Grampus, w której rozegrał w sumie 21 spotkań. W tym czasie zdążył zdobyć 12 bramek.

Świerczok postanowił jednak wrócić do Polski w 2023 roku. Dołączył do Zagłębia Lubin, lecz napastnik nie może zaliczyć swoich występów w sezonie 2022/2023 do udanych. Wystąpił tylko w pięciu spotkaniach w PKO BP Ekstraklasie. Na boisku przebywał w sumie 163 minuty. Nic zatem dziwnego, że sześciokrotny reprezentant Polski chce ponownie zmienić otoczenie.

Teraz Świerczok dołączył do drużyny Omiya Ardija, która rywalizuje na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Japonii.

- Jestem bardzo zaszczycony, że ponownie dostałem szansę gry w lidze japońskiej. Obiecuję stawić czoła wyzwaniom i dać z siebie wszystko jako napastnik, aby zdobywać bramki i ciężko walczyć, aby poprowadzić moją drużynę na szczyt tabeli - powiedział Świerczok cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

AA, Polsat Sport