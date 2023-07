Sponsor tytularny wycofał się z polskiego klubu siatkarskiego! Drużyna PlusLigi zmieni nazwę

Firma Cerrad Sp. z o.o. do klubu WKS Czarni Radom S.A., a zarazem do Stowarzyszenia Czarni Radom dołączyła w 2011 roku. W sezonie 2012/13 jako sponsor koszulkowy zespołu RCS Czarni Radom, mogła wspólnie świętować awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. RCS Czarni jako beniaminek zdobyli tytuł mistrzowski I ligi, pokonując w finale BBTS Bielsko-Biała.

Zobacz także: Paweł Zagumny prezesem klubu PlusLigi!

22 sierpnia 2013 roku firma Cerrad oficjalnie zaczęła pełnić rolę sponsora tytularnego radomskiej drużyny, która rozgrywki 2013/14 w PlusLidze rozpoczęła pod nazwą Cerrad Czarni Radom. Firma Cerrad przez dziesięć sezonów była tytularnym sponsorem drużyny Czarnych, ale również wspierała grupy młodzieżowe RCS Czarnych Radom.

– W imieniu klubu WKS Czarni Radom S.A. chciałbym podziękować firmie Cerrad za dziesięć wspólnie rozegranych sezonów w roli sponsora tytularnego naszej drużyny. Pragnę podziękować za całe okazane wsparcie i rozwój dla radomskiej siatkówki – powiedział Prezes klubu WKS Czarni Radom S.A. Paweł Zagumny.

Komunikat firmy Cerrad Sp. z o.o. :

"Cerrad Sp. z o.o., pełniący dotychczas rolę sponsora tytularnego drużyny Cerrad Enea Czarni Radom, ogłasza zakończenie współpracy z klubem. Decyzja Spółki wynika z przeglądu strategii marketingowej i biznesowej firmy. Pragniemy serdecznie podziękować zawodnikom, trenerom, kibicom oraz pracownikom Klubu, Stowarzyszenia i firmy Cerrad za długoletnią współpracę, piękne sportowe emocje i niezapomniane chwile."

Po dwunastu latach wspólnej gry z klubem WKS Czarni Radom S.A. oraz seniorską drużyną, żegna się tytularny sponsor radomskiego zespołu firma Cerrad Sp. z o.o.



Więcej informacji w oficjalnym komunikacie ⤵️



🔗 https://t.co/4EJlz3ihgn✅#Cerrad | #PlusLiga pic.twitter.com/WOaIOyLtss — Enea Czarni Radom (@_CzarniRadom_) July 6, 2023

– Na ten moment seniorska drużyna będzie nosiła nazwę Enea Czarni Radom. Trwają rozmowy z nowymi sponsorami, którzy mogliby wejść w nazwę drużyny – dodał prezes Zagumny.

RM, Polsat Sport, wksczarni.pl