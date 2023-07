Posyłanie skrótów na kortach trawiastych Wimbledonu często daje punkty i przeciwników zmusza do biegania. Dropszoty nie są mocną stroną Igi Świątek. Czy nasza tenisistka poradzi sobie bez nich? - Iga Świątek generuje taką moc, tak szybko się przemieszcza po korcie, że rywalki na ogół są bezbronne – powiedział Polsatowi Sport Maciej Domka, trener reprezentacji Polski w BJKC.

Michał Białoński: Jak pan ocenia początkową fazę Wimbledonu? Iga Świątek z łatwością poradziła sobie z Chinką Zhu i Hiszpanką Sorribes Tormo na nawierzchni, która nie uchodzi za jej ulubioną. Można być optymistą przed kolejnymi meczami?

Maciej Domka, trener reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup: Zdecydowanie tak. Iga to jest mistrzowski typ, który się cały czas uczy. Bardzo dobrze jej zrobił rozegrany przed Wimbledonem turniej na trawie, w Niemczech. Początek miała tam wprawdzie trudniejszy, związany z wejściem na tę nawierzchnię, ale pokazała cechy wybitnego sportowca. Kilka meczów na trawie pozwoliło jej lepiej poukładać sobie grę w głowie. Dzięki temu na Wimbledonie z dobrej strony prezentuje się w początkowej fazie turnieju i miejmy nadzieję, że będzie to kontynuować.

Słychać głosy ekspertów, którzy twierdzą, że tenis Igi na trawie zmienił się w stosunku do lat poprzednich. Jest bardziej ofensywny. Zgadza się pan z tymi diagnozami?

Myślę, że tak. Iga nie chce dopuścić do tego, żeby ktoś wywierał na nią presję, a naturalnym mechanizmem jest wyprzedzenie rywalki w atakach. Ponieważ wiemy, że Iga może mieć problemy szczególnie wtedy, kiedy ktoś będzie wywierał na nią presję, zaatakuje szczególnie jej stronę forhendową. Jeżeli ona w pierwszych dwóch piłkach nie pozwoli na to, to jest niewiele rywalek na świecie, które są w stanie wyjść spod presji Igi, gdy ona już zacznie swoją tyradę.

Iga cały czas pracuje nad poprawa serwisu. Czy podanie na trawie ma równie duże znaczenie jak na kortach twardych?

Ma zdecydowanie, choć teraz trawa nie jest tą sprzed kilkunastu lat, gdzie serwisem można było rozwiązać większość problemów. Teraz trawa jest wolniejsza, więc serwis na pewno daje przewagę, ale nie jest już aż tak ważny, jak dawniej.

A czy Idze w osiągnięciu znaczącego sukcesu na Wimbledonie, a za taki można by uznać awans do półfinału, może przeszkodzić fakt, że skróty, dropszoty nie są jej domeną?

Nie, w jej to przypadku to nie przeszkodzi. Iga Świątek generuje taką moc, tak szybko się przemieszcza po korcie do punktu trafienia, że rywalki na ogół są bezbronne. Iga nie pozwoli sobie na grę na skróty, wciąganie się w techniczne, delikatne wymiany. Będzie starała się cały czas dominować na korcie.