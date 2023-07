Hubert Hurkacz (17) w trzech setach pokonał rozstawionego z numerem czternastym Lorenzo Musettiego i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Polak w kolejnym spotkaniu może zmierzyć się z Novakiem Djokoviciem.

Hurkacz w dwóch pierwszych rundach nie przegrał ani jednego seta podczas tegorocznej edycji rywalizacji w Londynie. W swoim pierwszym meczu pochodzący z Wrocławia zawodnik stanął naprzeciwko Alberta Ramosa-Vinolasa. W drugim rywalem Hurkacza był Jan Choinski. Obaj nie sprawili mu żadnych kłopotów. Tych nie miał również kolejny przeciwnik Polaka Lorenzo Musetti. Włoch wyeliminował wcześniej po trzysetówkach Juana Pablo Varillasa oraz Jaume Munara.

Eksperci dawali obu tenisistom równe szanse przed spotkaniem trzeciej rundy, ale minimalnie wyżej stawiali akcje Polaka. W pierwszej partii zawodnicy solidarnie wygrywali swoje gemy serwisowe i ostatecznie doszło do tie-breaka. W nim Włoch doznał niespodziewanej zapaści, dzięki czemu Hurkacz wyszedł na prowadzenie 6:1. Po kilku błędach wrocławianin wykorzystał szóstą piłkę setową i triumfował.

W drugiej partii Hurkacz szybko poszedł za ciosem i uzyskał przełamanie. Musetti, w przeciwieństwie do naszego tenisisty, grał mniej konsekwentnie i dzięki temu Polak doprowadził zwycięstwo w tej odsłonie do końca. W ostatnim, trzecim secie jedno przełamanie również wystarczyło do pokonania Włocha. Hurkacz zakończył spotkanie asem serwisowym i mógł świętować awans po trzysetowym boju.

W kolejnej rundzie rywalem Polaka będzie zwycięzca meczu Novak Djokovic - Stan Wawrinka. Oczywistym faworytem jest Serb, który w Londynie celuje w 24. wielkoszlemowy tytuł.

Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti 7:6, 6:4, 6:4

