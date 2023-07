Kryzys niemieckiej kadry to wina Guardioli? Legenda reprezentacji nie ma wątpliwości

W ostatnich latach niemiecka kadra seniorska przeżywa poważny kryzys. W 2014 roku nasi zachodni sąsiedzi wywalczyli w Brazylii mistrzostwo świata i od tego czasu nastąpił znaczny regres. Podczas Euro 2016 odpadli w półfinale, z mistrzostwami Europy 2020 pożegnali się już w 1/8 finału. Na mundialach w Rosji i Katarze nie potrafili nawet wyjść z grupy. Schweinsteiger ma śmiałą tezę, czym spowodowane są kłopoty reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Najciekawsze transfery w letnim okienku 2023

- Kiedy Pep Guardiola dołączył do Bayernu Monachium, gdy przybył do tego kraju, wszyscy wierzyli, że musimy grać tego rodzaju piłkę nożną - krótkie podania i to wszystko. W pewnym sensie traciliśmy nasze wartości. Myślę, że większość innych państw patrzyła na Niemców jak na wojowników, którzy potrafią biegać do samego końca. Przez ostatnie 7-8 lat zapomnieliśmy o naszych mocnych stronach. Bardziej skupialiśmy się na ładnym podawaniu piłki i to jest jeden z powodów - stwierdził były reprezentant w rozmowie z talkSPORT.

Guardiola prowadził Bayern w latach 2013-2016. Z "Bawarczykami" wywalczył m.in. trzykrotnie mistrzostwo Niemiec. Schweinsteiger, który grał w drużynie prowadzonej przez Hiszpana, ma na koncie 121 występów w narodowych barwach. Z kadrą wywalczył mistrzostwo świata, dwa brązowe medale na mundialach i wicemistrzostwo Europy.

IM, Polsat Sport