W sobotę młodzieżowa reprezentacja Polski siatkarzy rozegra drugi mecz na mistrzostwach świata U-21. Rywalami Biało-Czerwonych będą Kanadyjczycy. Czy Polacy sięgną po drugie zwycięstwo w turnieju? Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Podopieczni Mateusza Grabdy udanie rozpoczęli zmagania w Bahrajnie. W pierwszym meczu pokonali 3:1 Indie. Polacy dość pewnie wygrali dwie pierwsze partie, po czym niespodziewanie przegrali trzecią. Ostatecznie o wyniku spotkania zdecydował czwarty set, w którym Biało-Czerwoni zwyciężyli do 19.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarzy 2023: Wyniki i skróty piątkowych meczów

Tym razem młodzieżowa reprezentacja Polski zagra z Kanadą. Ekipa z Ameryki Północnej będzie chciała zrehabilitować się po porażce w pierwszym meczu. Kanadyjczycy musieli uznać wyższość Bułgarów. Spotkanie zakończyło się w czterech setach.

Jeśli chodzi o rozgrywki do lat 21, to Polska sięgała złoto trzykrotnie. Najlepsi na świecie byliśmy w 1997, 2003 i 2017 roku. Dwa lata temu z turnieju rozgrywanego we Włoszech i Bułgarii Biało-Czerwoni przywieźli brązowe krążki.

Transmisja meczu Polska - Kanada w piątek 7 lipca w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 09:50.

mtu, Polsat Sport