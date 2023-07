Polacy rozpoczną zmagania podczas turnieju w Bahrajnie od starcia z dość egzotycznym jak na siatkówkę rywalem, a mianowicie z Indiami. Ponadto w naszej grupie rywalizować będą jeszcze Bułgaria i Kanada. Łącznie w turnieju udział bierze 16 reprezentacji. Z grupy wyjdą dwie najlepsze drużyny.

Zespół prowadzony przez Mateusza Grabdę jeszcze przed wylotem wziął udział w krótkim zgrupowaniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Polacy zagrali dwa kontrolne spotkania z Holandią, oba wygrali. Duża część obecnej reprezentacji to mistrzowie świata U-19 z 2021 roku.

Jeśli chodzi o rozgrywki do lat 21, to Polska zdobywała złoto trzykrotnie. Najlepsi na świecie byliśmy w 1997, 2003 i 2017 roku. Dwa lata temu z turnieju rozgrywanego we Włoszech i Bułgarii Biało-Czerwoni przywieźli brązowe krążki.

Relacja na żywo z meczu Polska - Indie na Polsatsport.pl. Początek o godz. 10:00.

IM, Polsat Sport