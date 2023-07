Polska siatkarka wraca do Tauron Ligi! Wzmocni mistrzowską ekipę

Nową siatkarką ŁKS Commercecon Łódź została Aleksandra Dudek. Przyjmująca poprzedni sezon rozpoczęła w Legionovii, a w trakcie rozgrywek przeniosła się do tureckiego klubu Antalya Muratpasa Belediyespor. Teraz wraca do Tauron Ligi, by wzmocnić ekipę mistrza Polski.

Aleksandra Dudek urodziła się 18 stycznia 1997 roku w Lublinie i właśnie w barwach miejscowego AZS rozpoczęła swoją siatkarską karierę. W 2017 roku podpisała kontrakt z zespołem SAN-Pajda Jarosław, w którym spędziła kilka udanych sezonów. Po czterech latach postanowiła spróbować swoich sił w ekstraklasie, dołączając na sezon do ekipy Energa MKS Kalisz.

Sezon 2022/23 przyjmująca rozpoczęła w drużynie Legionovii Legionowo, jednak w trakcie rozgrywek zdecydowała się na pierwszy w karierze zagraniczny kontrakt i przeniosła się do tureckiego Antalya Muratpaşa Belediyespor.

– Pomimo tego, że w trakcie sezonu zmieniłam barwy klubowe, to cały sezon uważam za udany. Zdobyłam cenne doświadczenie i niczego nie żałuję – przyznała zawodniczka.

– Uważam, że z każdej sytuacji można wynieść coś dobrego, zależy to od naszego podejścia i od tego na czym chcemy się skupiać. W Legionovii nasze wyniki nie były zadowalające, ale uważam, że na co dzień mieliśmy dobrą atmosferę, każdy dołożył do niej swoją cegiełkę, sztab oraz zawodniczki. Przeniesienie do klubu z Turcji było dosyć spontaniczną decyzją i naprawdę się stresowałam, ale stwierdziłam, że jest to idealna okazja do spróbowania czegoś nowego. Teraz wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć i dziękuję każdemu, kto mi w tym czasie pomagał. Poznałam tam wspaniałych ludzi, którzy przyjęli mnie w tak ciepły i gościnny sposób, dzięki temu bardzo szybko udało mi się tam zaaklimatyzować. Naprawdę wiele się tam nauczyłam, nie tylko siatkarsko, ale także jako człowiek, dlatego tak bardzo cenię sobie ten sezon i jestem za niego ogromnie wdzięczna – dodała Dudek.





Sezon 2022/2023 podzieliła na pół - pierwszą część spędziła w Legionovii Legionowo, zaś drugą w tureckim Antalya Muratpaşa Belediyespor.



Teraz przyjmująca wraca do Tauron Ligi, a swoje doświadczenie będzie mogła wykorzystać w drużynie mistrza Polski. Co zdecydowało, że Aleksandra Dudek podpisała kontrakt z ŁKS Commercecon Łódź?

– Myślę, że zadecydowało o tym to, jak wiele będę mogła się nauczyć w tym miejscu i z jakimi ludźmi będę pracowała. Bycie w klubie, który został mistrzem Polski jest spełnieniem części ambicji, ale też wyzwaniem, któremu będę z całych sił starała się sprostać. Gra w drużynie mistrza Polski to nie tylko walka o najwyższe cele w TAURON Lidze, ale również rywalizacja w europejskich pucharach. Moim celem jest to, by móc jak najbardziej przysłużyć się drużynie. Chciałabym, żebyśmy stworzyli zgrany zespół, który wspólnie będzie dążył do tego, co założymy sobie przed sezonem i żeby każdy czerpał z niego jak najwięcej dobrego – powiedziała przyjmująca.

RM, Polsat Sport