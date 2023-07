Linette dzień wcześniej spędziła niemal trzy godziny na korcie, podczas których zmagała się z Barbrorą Strycovą. Polka mogła zakończyć spotkanie w dwóch setach, ale Czeszka dzięki fantastycznej grze doprowadziła do trzeciej partii. W niej Magda udowodniła już swoją wyższość.

ZOBACZ TAKŻE: Znowu bez straty seta! Lider rankingu ATP w kolejnej rundzie Wimbledonu

W piątek przyszedł czas na rywalizację z Belindą Bencic, która w czwartek swój trzysetowy mecz z Danielle Collins zakończyła jeszcze później niż Linette. Wcześniej w stolicy Anglii mierzyła się z Katie Swan, która nie sprawiła jej większych kłopotów. Z poznanianką Bencic miała zagrać po raz pierwszy w karierze.

Już pierwsze gemy pokazały, że starcie Polki z Helwetką będzie niezwykle wyrównane. Obydwie zawodniczki miały liczne szanse na przełamanie, ale tylko jedna ją wykorzystała. Bencic przełamała Linette na 2:1 i później mogła kontrolować wydarzenia z dobrej pozycji. Najwięcej problemów poznanianka sprawiła jej przy stanie 3:4, kiedy miała dwie szanse na dogonienie wyniku, ale Bencic skutecznie się obroniła. Po chwili po raz drugi przełamała Polkę i wygrała partię do trzech.

Szwajcarka popełniała sporo podwójnych błędów, ale w kluczowych momentach nie myliła się. Po pierwszym secie miała lepszy stosunek winnerów do niewymuszonych błędów niż Polka, a w drugim dołożyła świetne returny. Szybko zaliczyła też przełamanie. Polka jakby straciła wiarę w to, że może dogonić rozpędzoną Bencic. Helwetka zaś, niczym Rafael Nadal, wykańczała rywalkę w błyskawicznym tempie. Dopiero przy stanie 0:5 w drugiej partii, Linette nie mając nic do stracenia poszła na wymianę ciosów i ugrała jednego gema. Po chwili Bencic zakończyła jednak mecz.

Magda Linette pożegnała się więc z turniejem, a Bencic jest już w 4. rundzie. Tam może zagrać z Igą Świątek, jeśli ta pokona Petrę Martic.

Belinda Bencic - Magda Linette 6:3, 6:1

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz nie obejrzy meczu potencjalnego rywala? Zaskakujące wyznanie

Wimbledon, najważniejszy turniej tenisowy świata, tylko w kanałach sportowych Polsatu. Setki godzin transmisji z meczów Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette i innych gwiazd światowego tenisa. A codziennie od 13:00 w Polsat Sport program studyjny z udziałem najlepszych komentatorów, dziennikarzy i ekspertów.

MC, psl, Polsat Sport