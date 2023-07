Anglicy mistrzami Europy do lat 21

Anglicy pokonali Hiszpanów 1:0 w finale piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21, rozegranym w Batumi. Wyspiarze w całym turnieju w Gruzji i Rumunii nie stracili bramki - w sześciu meczach zachowali czyste konto.

Anglicy mogli objąć prowadzenie w piątej minucie, gdy napastnik Newcastle United Anthony Gordon zbiegł ze skrzydła w pole karne i oddał strzał po ziemi, lecz bramkarz Arnau Tenas odbił piłkę. Po chwili Gordon dośrodkował do Morgana Gibbsa-White'a, ale pomocnik Notthingham Forest nie dobiegł do piłki.

Hiszpanie odpowiedzieli w 19. min., gdy obrońca Athleticu Bilbao Aitor Paredes uderzył głową po rzucie rożnym. Później pomocnik Rodri z Betisu Sewilla zatańczył z piłką przed polem karnym, lecz jego strzał był minimalnie niecelny.

Napastnik Manchesteru City Cole Palmer w 40. min. przyjął piłkę kierunkowo, zmylił hiszpańskich obrońców i uderzył z dystansu, ale Tenas był na posterunku. Pod koniec pierwszej połowy Levi Colwill główkował po rzucie wolnym, lecz trafił w słupek.

Tuż przed przerwą Palmer został sfaulowany przed polem karnym i wykonał rzut wolny. Piłka odbiła się od pomocnika Liverpoolu Curtisa Jonesa, zmieniła tor lotu i wpadła do bramki.

W drugiej połowie Hiszpanie przeważali w posiadaniu piłki i wykonali wiele rzutów rożnych, natomiast Anglicy wciąż potrafili stworzyć zagrożenie pod bramką rywala. W 65. min. Curtis Jones przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i oddał groźny strzał, który został obroniony przez Tenasa.

Następnie Abel Ruiz główkował obok słupka, a później strzelił celnie, lecz nie zaskoczył bramkarza Jamesa Trafforda. Napastnik Bragi był bardzo aktywny w końcowym fragmencie spotkania.

W ostatniej minucie doliczonego do drugiej połowy czasu sędzia podyktował rzut karny. Ruiz miał okazję doprowadzić do dogrywki z 11 metrów, lecz Trafford obronił jego strzał oraz dobitkę.

Anglicy utrzymali skromne prowadzenie i trzeci raz w historii wygrali ME U21. Wcześniej dokonali tego w 1982 i 1984 roku.

W fazie grupowej Euro U21 "Synowie Albionu" pokonali 2:0 Czechy, Izrael i Niemcy. W ćwierćfinale wygrali 1:0 z Portugalią, a w półfinale odnieśli zwycięstwo nad Izraelem 3:0.

Tegoroczny turniej był również kwalifikacją na igrzyska w Paryżu w 2024 roku. Europa ma trzy miejsca w olimpijskim turnieju piłkarskim, nie licząc gospodarzy Francuzów, którzy automatycznie się kwalifikują. To oznacza, że z tegorocznych ME do lat 21 awans wywalczyły Hiszpania, Izrael i Ukraina. Reprezentacja Anglii nie wystąpi w igrzyskach, ponieważ uczestnicząca w nich Wielka Brytania nie ma wspólnej drużyny piłkarskiej.

KN, PAP