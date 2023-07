Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek zmagają się z urazami. Przerwa w grze gwiazd reprezentacji Polski

Bartosz Kurek opuścił boisko w trakcie meczu z reprezentacją Brazylii (3:1). Atakujący i kapitan reprezentacji Polski narzeka na ból kolana. Środkowy Mateusz Bieniek zmaga się natomiast z urazem stopy.





Tomasz Swędrowski przed meczem Polska – Kanada uspokoił kibiców. Urazy reprezentantów Polski nie są groźne.

– To nic poważnego, ale sztab medyczny i trenerski wspólnie z zawodnikami podjęli decyzję, że nie będą ryzykować. Spokojnie wrócą do Polski, by przygotowywać się i wyleczyć do turnieju finałowego – powiedział komentator Polsatu Sport.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 19–23 lipca Gdańsku.

RM, Polsat Sport