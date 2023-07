Djoković znów schlebia Hurkaczowi. Zwraca uwagę na jedno

Novak Djoković to jak zwykle jeden z głównych faworytów do wygrania Wimbledonu. Doświadczony Serb idzie przez turniej jak burza - do tej pory wszystkie trzy mecze wygrał wynikiem 3:0. W ostatnim spotkaniu pokonał innego weterana - Stana Wawrinkę.

- To niesamowite, co robi Stan. W jego wieku, po tylu operacjach, nadal potrafi tak grać. Obaj jesteśmy już starszymi gośćmi mierzącymi się z młodymi gwiazdami. Uwielbiam go jako człowieka, życzę mu wszystkiego, co najlepsze, na resztę sezonu - powiedział 36-latek.

Hurkacz notuje do tej pory podobne wyniki, co Djoković. Wszystkie trzy mecze Polaka zakończyły się rezultatem 3:0. Serb po raz kolejny komplementował swojego najbliższego rywala, tym razem skupiając się na walorach czysto sportowych. Wcześniej wypowiadał się o nim natomiast pozytywnie jako o człowieku.

- To jest prawdziwy specjalista od gry na trawie. Ma niesamowicie silny serwis, do tego natura obdarzyła go bardzo długimi ramionami, przez co nigdy nie wiesz, w którą stronę kortu zagrać mu piłkę, żeby do niej nie dobiegł - powiedział Djoković.

Serb przypomniał także osiągnięcie Hurkacza sprzed dwóch lat. - Wygrał na głównym korcie z Rogerem Federerem. Wie, jak odnaleźć się przy okazji największych meczów. W tej chwili moje myśli skupiają się tylko na pojedynku z nim - zapewnił Djoković.

JŻ, Polsat Sport