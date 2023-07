W niedzielę reprezentacja Polski U-21 w siatkówce rozegra kolejny mecz na mistrzostwach świata. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się z rówieśnikami z Bułgarii. Transmisja meczu Polska - Bułgaria w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Podopieczni Mateusza Grabdy radzą sobie dotąd bardzo dobrze na mundialu. W pierwszym meczu pokonali Indie 3:1. Rywale z Azji niespodziewanie urwali Biało-Czerwonym jednego seta, lecz w kluczowych momentach spotkania to Polacy wykazali się większą skutecznością.

W kolejnym meczu polscy siatkarze zmierzyli się z Kanadą. Tym razem do wygranej potrzebowali trzech setów. Tym samym odnieśli drugie zwycięstwo w grupie C i umocnili się na prowadzeniu.

Tyle samo punktów po dwóch meczach mają Bułgarzy, którzy również pokonali Indie i Kanadę. W obu spotkaniach stracili po jednym secie.

Jeśli chodzi o rozgrywki do lat 21, to Polska sięgała złoto trzykrotnie. Najlepsi na świecie byliśmy w 1997, 2003 i 2017 roku. Dwa lata temu z turnieju rozgrywanego we Włoszech i Bułgarii Biało-Czerwoni przywieźli brązowe krążki.

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 09:50.

mtu, Polsat Sport