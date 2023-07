Polscy siatkarze zagrają o medale! Zacięte starcie w ćwierćfinale

Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak pokonali Chilijczyków Marco Grimalta i Estebana Grimalta 2:1 (21:14, 18:21, 18:16) i awansowali do półfinału turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w szwajcarskim Gstaad.

Polacy wywalczyli bezpośredni awans do ćwierćfinału wygrywając grupę C z kompletem zwycięstw. W drodze do fazy pucharowej pokonali kolejno Austriaków Juliana Horla i Alexandra Horsta 2:0, Francuzów Youssefa Krou i Arnauda Gauthier-Rata 2:1 oraz Brazylijczyków Pedro Solberga i Guto 2:0.

Zobacz także: Kolejny reprezentant Argentyny w PlusLidze! Siatkarz podpisał dwuletni kontrakt

Bryl i Łosiak zdominowali chilijskich kuzynów w pierwszym secie ćwierćfinału. Później rywale zaczęli jednak grać znacznie lepiej i wywiązała się zacięta walka, w której ostatecznie minimalnie lepsi okazali się Grimaltowie.

Tie-breaka Polacy rozpoczęli od prowadzenia 3:0, ale ich przeciwnicy szybko doprowadzili do wyrównania 4:4 i od tego momentu gra toczyła się punkt za punkt, a o wyniku meczu decydowała gra na przewagi. Minimalnie lepsi okazali się w tym fragmencie Bryl i Łosiak.

Rywalami biało-czerwonych w półfinale, który zaplanowano na godzinę 17.00, będą zwycięzcy starcia norweskiej pary Anders Berntsen Mol, Christian Sandlie Sorum z katarskim duetem Cherif, Ahmed Tijan, czyli duet Mol/Sorum.

W środę w pierwszej rundzie kwalifikacji do fazy grupowej odpadły Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz, które przegrały z Amerykankami Julią Scoles i Betsi Flint 1:2.

Turnieje elity są najwyżej punktowane z cyklu Beach Pro Tour. W pierwszym z nich, w lutym w Dausze, Bryl i Łosiak zajęli czwarte miejsce, w marcu w meksykańskim Tepic odpadli w 1/8 finału, a pod koniec kwietnia w brazylijskiej Uberlandii stanęli na trzecim stopniu podium.

RM, PAP