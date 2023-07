3:2, 3:1, 3:0! Trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów na Filipinach

Polska wygrała z Kanadą 3:0 w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Pasay City na Filipinach. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia odnieśli dziewiąte zwycięstwo w swym jedenastym spotkaniu VNL 2023. Mają do rozegrania jeszcze jeden mecz w tej fazie rozgrywek – w niedzielę zmierzą się z Japonią.

W premierowej odsłonie obie ekipy toczyły wyrównaną walkę. Przez moment przewagę mieli Kanadyjczycy, ale siatkarze reprezentacji Polski odrobili straty (13:13). Polacy wygrali decydujące akcje w końcówce. Wilfredo Leon popisał się asem serwisowym (23:20), a w ostatnich akcjach skutecznie atakowali Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka (25:21).

Zobacz także: Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek zmagają się z urazami. Przerwa w grze gwiazd reprezentacji Polski

W drugiej partii polscy siatkarze szybciej wypracowali sobie kilka punktów przewagi (11:8, 14:9). Po skutecznym ataku Kamila Semeniuka było 17:12, ale Kanadyjczycy zerwali się do walki. Najpierw zmniejszyli straty do dwóch oczek (19:17), a później Samuel Cooper zaserwował dwa asy i było 20:20. Końcówka przyniosła sporo emocji, ale dwie ostatnie akcje wygrali Polacy. Leon zaatakował blok-aut, a po chwili Norbert Huber punktowym blokiem ustalił wynik na 25:23.

Na początku trzeciego seta minimalną zaliczkę miała Kanada (6:8). W środkowej części różnica wzrosła do czterech oczek, gdy Cooper znów zaskoczył Polaków zagrywką (9:13). Siatkarze spod znaku Klonowego Liścia utrzymywali przewagę, grali skutecznie po dobrym przyjęciu. Po ataku Arthura Szwarca było 16:20. Polacy zerwali się do walki i złapali kontakt (20:21), a po asie Leona wyrównali stan seta (22:22). Znów o losach seta decydowała końcówka. Polska miała piłkę meczową po bloku Hubera (24:23), rywale doprowadzili jednak go gry na przewagi. Wojnę nerwów wygrali polscy siatkarze, którzy zamknęli mecz punktowym blokiem (27:25).

Polscy siatkarze we wcześniejszych meczach turnieju na Filipinach wygrali ze Słowenią 3:2 i Brazylią 3:1. W ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej zmierzą się w niedzielę z Japonią. Turniej finałowy VNL 2023 zostanie rozegrany w Gdańsku. Osiem czołowych drużyn pierwszej fazy wystąpi w Ergo Arenie w dniach 19–23 lipca.

Polska – Kanada 3:0 (25:21, 25:23, 27:25)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Karol Kłos, Aleksander Śliwka, Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Norbert Huber – Jakub Popiwczak (libero) oraz Marcin Janusz, Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz. Trener: Nikola Grbić.

Kanada: Pearso Eshenko, Brodie Hofer, Brett James Walsh, Lucas Van Berkel, Samuel Cooper, Arthur Szwarc – Justin Lui (libero) oraz Nicholas Hoag. Trener: Tuomas Sammelvuo.

WYNIKI MECZÓW i TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2023

RM, Polsat Sport