Nie chcieli być gorsi od starszych kolegów! 3:0 polskich siatkarzy z Kanadą po raz drugi

Polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3:0 w spotkaniu grupy C mistrzostw świata U21. W pierwszym meczu tej imprezy Polacy pokonali Indie 3:1, a na zakończenie pierwszej fazy grupowej zagrają w niedzielę z Bułgarią. Co ciekawe, było to drugie starcie Polska – Kanada rozegrane w tę sobotę. W meczu Ligi Narodów na Filipinach pierwsza reprezentacja również wygrała w trzech setach.