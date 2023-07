Szokujące słowa Mbappe wywołały burzę w PSG!

W ostatnim czasie znowu powrócił temat przejścia Mbappe do Realu Madryt. Rozmowy w sprawie tego transferu wracają w każdym letnim okienku, ale wydaje się, że obecna sytuacja i zachowanie Francuza przybliżają go do odejścia z PSG.

- Myślę, że gra w PSG mi nie pomaga. To klub, który dzieli, przyciąga plotki. Nie chce być w drużynie tylko po to, by sobie grać. Nie wiem, czego brakuje PSG do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. To pytanie nie do mnie. Trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy organizują skład i budują cały klub. Ja staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej - powiedział 24-latek w rozmowie z France Futbol.



Te słowa nie spodobały się klubowym kolegom Mbappe. Kilku z nich zwróciło się do właściciela PSG Nassera Al-Khelaifiego i uznało jego wypowiedź za "obrazę dla klubu".

- Jeżeli tak uważa, to dlaczego nie opuści klubu teraz - miał powiedzieć Katarczyk cytowany przez RMC Sport.

Wydaje się zatem, że dni Mbappe w Paryżu są już policzone. Dodatkowo klub nie umieścił go na oficjalnym plakacie przed meczem z Al-Nassr w ramach tournee po Japonii.

🚨| Kylian Mbappé does not appear in poster of PSG’s first Japan tour match against Al-Nassr. ❌ pic.twitter.com/2gzwQSeFsr — Madrid Zone (@theMadridZone) July 8, 2023

Mbappe do PSG trafił w 2018 roku z Monaco za 180 mln euro. Jego kontrakt z paryskim klubem jest ważny do czerwca 2024 roku, więc to ostatni moment, żeby na Francuzie zarobić. Real musiałby zapewne zapłacić około 200 mln euro.

IM, Polsat Sport