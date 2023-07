To już ostatni akord części zasadniczej rozgrywek Ligi Narodów. Na zakończenie zmagań na Filipinach podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Japonią. Siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni długo cieszyli się mianem drużyny niepokonanej, ale ostatnio musieli uznać wyższość Włochów, przegrywając 1:3.

A to oznacza, że Azjaci posiadają bilans dziesięciu zwycięstw oraz porażki, co sprawia, że Polacy mogą jeszcze zrównać się w tabeli ze swoimi najbliższymi adwersarzami. Uczynić to mogą także Amerykanie, którzy z bilansem ośmiu triumfów i dwóch porażek mają do rozegrania jeszcze dwa spotkania. Przypomnijmy bowiem, że o kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, a dopiero punkty.

Polacy jako gospodarze turnieju finałowego VNL mają już zapewniony w nim udział, ale dobra postawa w fazie zasadniczej może znacząco poprawić morale zespołu, który rywalizuje w eksperymentalnym składzie. Biało-Czerwoni wygrali w swoim poprzednim starciu z Kanadą 3:0 i są niepokonani od czterech meczów. W sumie odnieśli dziewięć wygranych i ponieśli dwie porażki.

Nasi siatkarze znajdują się na trzecim miejscu za Japonią i Włochami, ale Italia rozegrała jedno spotkanie więcej i zakończyła już zmagania z bilansem dziewięciu zwycięstw i trzech porażek. Aktualni mistrzowie świata, podobnie jak Japończycy, Amerykanie, Brazylijczycy, Słoweńcy i Argentyńczycy zapewnili sobie awans do turnieju finałowego, w którym wystąpi osiem drużyn. O ostatnie miejsce walczą jeszcze Holendrzy, Francuzi oraz Serbowie.

Warto zaznaczyć, że Polacy mierzyli się dwukrotnie z Japończykami na niwie towarzyskiej przed rozpoczęciem tegorocznej edycji Ligi Narodów. Najpierw lepsi okazali się Azjaci 3:2, a dzień później Biało-Czerwoni 3:1.

Transmisja meczu Polska - Japonia w niedzielę o godz. 12:50 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.