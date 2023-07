Wielka gwiazda reprezentacji USA zapowiedziała zakończenie kariery

Amerykańska piłkarka Megan Rapinoe ogłosiła, że zakończy karierę po tym sezonie zasadniczym National Women's Soccer League. 38-letnia reprezentantka USA przygotowuje się obecnie do rozpoczynających się 20 lipca mistrzostw świata w Australii i Nowej Zelandii.

- Miałam niesamowitą karierę. Futbol sprawił, że podróżowałam po całym świecie i poznałam wielu niesamowitych ludzi – powiedziała Rapinoe.

- Jestem wdzięczna za to, że grałam tak długo, odniosłam duże sukcesy i należałam do pokolenia piłkarek, które sprawiły, że kobieca piłka nożna stała się lepszym sportem. Przede mną ostatni mundial i sezon ligi amerykańskiej. Skończę karierę na własnych zasadach, co jest naprawdę wyjątkowe - dodała.

Rapinoe rozegrała 199 meczów i strzeliła 56 gole w reprezentacji USA - jest rekordzistką pod oboma względami. W 2011 roku doszła do finału mistrzostw świata w Niemczech, w którym Amerykanki przegrały z Japonkami. Rok później wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie.

- Chcę podziękować mojej rodzinie za bycie przy mnie przez te wszystkie lata. Dziękuję wszystkim moim koleżankom z drużyny i trenerom. Zawsze będę pielęgnować przyjaźnie, które zawarłam dzięki piłce nożnej. Nie mogę doczekać się ostatnich występów w drużynie narodowej - oświadczyła.

W 2015 roku wygrała mundial w Kanadzie, a cztery lata później zwyciężyła w mistrzostwach świata we Francji i została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Następnie otrzymała Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki na świecie.

Rapinoe ma szansę wygrać mundial trzeci raz z rzędu. Finał tegorocznych MŚ odbędzie się 20 sierpnia w Sydney.

W 2013 roku przed inauguracyjnym sezonem kobiecej ligi piłkarskiej Rapinoe dołączyła do OL Reign Seattle - klubu, który jest związany z kobieca sekcją Olympique Lyon. W ciągu 10 sezonów trzykrotnie zdobyła mistrzostwo USA. Jest rekordzistką tego klubu pod względem liczby bramek - 48 i asyst - 25.

Jedna z najbardziej utytułowanych piłkarek w historii w sferze publicznej zabierała głos na wiele tematów i nierzadko wzbudzała kontrowersje. Zwracała uwagę na dysproporcję w zarobkach kobiet i mężczyzn w sporcie. Otwarcie mówiła o tym, że jest lesbijką i domagała się równouprawnienia dla osób ze środowiska LGBT.

W 2022 roku Rapinoe została pierwszą piłkarką, która otrzymała Prezydencki Medal Wolności.

MC, PAP