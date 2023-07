Słynny aktor w roli głównej podczas ceremonii otwarcia mistrzostw świata w rugby

Ceremonia otwarcia, której scenariusz napisali wspólnie wielki miłośnik rugby Dujardin, Olivier Ferracci i Nora Matthey, rozpocznie się 8 września o godzinie 20 na Stade de France w podparyskim Saint-Denis. Nieco ponad godzinę później wybrzmi pierwszy gwizdek inauguracyjnego meczu Francji z Nową Zelandią, trzykrotnym mistrzem świata.

Zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym w sobotę, w wydarzeniu, poza Dujardinem, udział wezmą także znany restaurator i szef kuchni Guy Savoy i słynna tancerka baletowa Alice Renavand. Ceremonia "będzie celebrować Francję i jej kulturę w przedstawieniu teatralnym na żywo".

Będzie to również okazja do podkreślenia "francuskiego know how i sztuki życia, bogatego dziedzictwa kraju i pasji do sportu, przy jednoczesnym upamiętnieniu dwustulecia rugby". W pokazie weźmie udział ponad 30 innych osobistości oraz 200 wolontariuszy.

Dujardin, Renavand i Savoy wzięli także udział w losowaniu grup, które odbyło się 14 grudnia 2020 roku w Palais Brongniart w Paryżu.

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach 8 września – 28 października na dziewięciu francuskich stadionach. Spotkania będą transmitowane w 182 krajach.

MC, PAP