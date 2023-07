Porażka polskich siatkarzy w hitowym starciu! As rywali błyszczał w polu serwisowym

Polska przegrała z Bułgarią 2:3 w spotkaniu dwóch czołowych drużyn grupy C i kandydatów do medali mistrzostw świata U21 siatkarzy rozgrywanych w Bahrajnie. Obie drużyny już przed tym spotkaniem miały zapewniony awans do czołowej ósemki turnieju. Bułgarzy dobrze zaprezentowali się w polu zagrywki, aż siedem asów zaserwował Aleksandar Nikolov.