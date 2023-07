Klub PlusLigi podjął decyzję w sprawie trenera

Dominik Kwapisiewicz, Mateusz Kuśmierz, Kamil Skrzypkowski, Adam Tołoczko, Andrzej Sawicki i Damian Słabiński będą tworzyć sztab szkoleniowy Ślepska Malow Suwałki w sezonie 2023/24. W pionie dbającym o prawidłowy rozwój i optymalną dyspozycję drużyny w PlusLidze nie dojdzie zatem do żadnych zmian, a owocna współpraca będzie kontynuowana.

– Cieszymy się, że sztab szkoleniowy naszego zespołu będzie mógł kontynuować swoją pracę na rzecz suwalskiej siatkówki w obsadzie, która doskonale zna i rozumie potrzeby tej drużyny. Miniony rok przyniósł nam wszystkim cenne doświadczenia. Praca każdego z członków sztabu szkoleniowego Ślepska Malow Suwałki to duża wartość dla całego zespołu. Warto dodać, że biało-niebieski sztab szkoleniowy ma w dużej mierze charakter lokalny, co jest dowodem na rosnącą wartość suwalczan w krajowej siatkówce. Wierzę, że udzielony przez nas kredyt zaufania będzie procentował z każdym kolejnym miesiącem i w nadchodzącym sezonie 2023/24 będziemy mieć mnóstwo powodów do radości. Za niewiele ponad miesiąc czeka nas wszystkich okres bardzo intensywnej pracy, której owoce będziemy mogli obserwować w nadchodzących rozgrywkach PlusLigi – powiedział prezes Wojciech Winnik.





Zobacz także: Kolejne ruchy transferowe beniaminka PlusLigi. Kto zagra w Częstochowie?

Dominik Kwapisiewicz trenerem siatkarzy Ślepska Malow Suwałki został w styczniu 2022 roku. Wcześniej pracował w roli trenera w Aluron CMC Warcie Zawiercie, był także team managerem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.





ZOSTAJĄ ‼️ 🥳🆕 Dominik Kwapisiewicz, Mateusz Kuśmierz, Kamil Skrzypkowski, Adam Tołoczko, Andrzej Sawicki i Damian Słabiński będą tworzyć sztab szkoleniowy Ślepska Malow Suwałki w sezonie 2023/2024 ‼️ 😍



📎 Więcej: https://t.co/Id89FV3kao#PlusLiga pic.twitter.com/hIQOKkgnTY — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) July 9, 2023

RM, Polsat Sport, slepsksuwalki.pl