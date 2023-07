Gala UFC 290 przeszła do historii. Alexander Volkanovski (26-2, 13 KO, 3 SUB) obronił mistrzowski pas w kategorii piórkowej, podczas gdy Brandon Moreno (21-7-2, 5 KO, 11 SUB) stracił swój tytuł w kategorii muszej. Podczas tego wydarzenia oglądaliśmy także Marcina Prachnio (16-7, 11 KO, 1 SUB). Polak przegrał swój pojedynek. Sprawdźcie wyniki i zobaczcie skróty walk gali UFC 290.