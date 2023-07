Ważne decyzje klubu PlusLigi! "Taki zawodnik to nieoceniona wartość"

Arkadiusz Żakieta urodził się 13 października 1992 roku w Warszawie. 30-letni atakujący, po podpisaniu ubiegłorocznego, dwuletniego kontraktu ze Ślepskiem Malow Suwałki, zadebiutował w sezonie 2022/23 na parkietach PlusLigi. Wcześniej prezentował swoje umiejętności głównie na pierwszoligowych boiskach, gdzie reprezentował m.in. KPS Siedlce, AZS AGH Kraków, Norwid Częstochowa i Legię Warszawa. W czasach juniorskich stanowił natomiast o sile MOS Wola Warszawa i AZS Politechniki Warszawskiej. W sezonie 2021/22 był niekwestionowanym liderem warszawskiej Legii, występującej w Tauron 1. Lidze. Żakieta zdobył w 32 meczach aż 573 punkty (w tym 35 asów serwisowych i 41 blokiem) i plasował się w ścisłej czołówce ligowych rankingów.

– Obecność w szatni takiego zawodnika, jakim jest Arek, to nieoceniona wartość. Ambicja, pracowitość i ogromna wola rywalizacji o pozycję to coś, czego szukaliśmy. Z drugiej strony to bardzo cierpliwy gracz, który wytrwale ciężko pracuje na treningach i stara się zaskarbić zaufanie trenera Dominika Kwapisiewicza. Arek jest także doskonałym spoiwem drużyny i w kryzysowych momentach potrafi krótkim hasłem lub gestem pociągnąć zespół do walki. Cieszymy się, że zostaje z nami na kolejny sezon – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.

🆕 Arkadiusz Żakieta, atakujący Ślepska Malow Suwałki oraz Paweł Filipowicz, pełniący w zespole rolę libero, pozostają w klubie na sezon 2023/2024 ‼️ 😍 W przypadku obu zawodników jest to kontynuacja bardzo owocnej współpracy 🔝.



Paweł Filipowicz urodził się 7 maja 1992 roku w Lipsku. Jest wychowankiem Czarnych Radom, który odnalazł swoją sportową ścieżkę w północno-wschodniej Polsce. Filipowicz ma na koncie dwa tytuły mistrza Polski Juniorów (2010, 2011), tytuł wicemistrza Polski kadetów (2009) oraz trzy tytuły mistrza 1. Ligi (2013, 2017, 2019). W latach 2015–17 reprezentował Aluron Virtu Wartę Zawiercie, skąd przeniósł się do Suwałk. W biało-niebieskich barwach zawsze cieszył się zaufaniem trenerów. Podobnie było w debiutanckim sezonie Ślepska w PlusLidze, gdzie mógł liczyć na regularne występy na boiskach krajowej elity. Dobra postawa w lidze, zaufanie włodarzy klubu i sumienna praca na treningach zaowocowały pozostaniem zawodnika w klubie na kolejne sezony. Paweł Filipowicz rozegrał dotychczas 61 spotkań w PlusLidze.

– Paweł jest zawodnikiem, którego możemy określić już chyba mianem siatkarskiego "swojaka". "Kevin", bo tak nazywają go koledzy z boiska, doskonale czuje się w Suwałkach, tutaj poznał miłość swojego życia i wspólnie z nami rozwija się na wielu płaszczyznach. Z drugiej strony jego wartość sportowa jest nadal wysoka, stąd przedłużenie umowy, które zagwarantuje mu nie tylko stabilność zawodową, ale także dalszy rozwój. Wierzymy, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a jego pozycja pozwala mu na grę jeszcze przez długie lata. Mamy nadzieję, że w biało-niebieskich barwach – stwierdził prezes Winnik.

