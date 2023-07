Kariera Bartosza Salamona wisi na włosku? UEFA przedłużyła zawieszenie!

Wciąż nie wiadomo, kiedy Bartosz Salamon będzie mógł wrócić do gry po tym, jak UEFA postanowiła zawiesić go za zastosowanie niedozwolonej substancji dopingującej. Jak donosi portal "Meczyki.pl", obrońca Lecha Poznań ma czas do 12 lipca na złożenie wyjaśnień. Z tego powodu przedłużono jego zawieszenie.