Marketa Vondrousova to ćwierćfinalistka tegorocznego Wimbledonu. Co wiadomo o tenisistce, która o półfinał powalczy z Jessiką Pegulą?

Kraj: Czechy

Wiek: 24 lata

Wzrost: 173 cm

Miejsce w rankingu: 42



Wyniki na Wimbledonie 2023:

1. runda: 6:2, 7:5 vs Peyton Stearns

2. runda: 6:3, 6:3 vs Wieronika Kudiermietowa

3. runda: 6:1, 7:5 vs Donna Vekić

4. runda: 2:6, 6:4, 6:3 vs Marie Bouzkova



Najlepsze zagrania na Wimbledonie 2023:

