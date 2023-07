Aktualnie Verstappen ma już 99 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej F1 swoim partnerem z teamu Meksykaninem Sergio Perezem. Na trzeciej pozycji jest dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso (Aston Martin), ale strata do lidera wynosi już 118 pkt.

- Trudno powiedzieć, kto mi najbardziej zagraża, gdyż jest kilku rywali plasujących się w wyścigach tuż za mną, na drugich pozycjach. To Alonso, Lewis Hamilton z Mercedesa a także Charles Leclerc z Ferrari, czy tak jak ostatnio Lando Norris z McLarena. Taka ocena może być myląca, gdyż w każdy weekend wyścigowy może to być ktoś inny - uważa 25-letni Holender.

Na pytanie, co się może wydarzyć na Węgrzech na Hungaroringu podczas kolejnego Grand Prix zaplanowanego na 23 lipca, Verstappen przyznał, że się nad tym nie zastanawia.

- Po co mam to robić? Ja mam pojechać najszybciej jak potrafię i to będzie moje zadanie. Inni niech się zastanawiają nad tym, jak tam wypadną. Dla nas w Red Bullu najważniejsze jest być najwyżej w każdy kolejny weekend wyścigowy - wyjaśnił lider cyklu.

MC, PAP