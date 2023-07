Iga Świątek - Elina Switolina to wtorkowy mecz ćwierćfinałowy Wimbledonu 2023. Kto okaże się lepszy i wywalczy awans? Transmisja meczu Świątek - Switolina w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Liderka światowego rankingu ma na koncie zwycięstwa przeciwko Lin Zhu, Sarze Sorribes Tormo, Petrze Martić oraz Belindzie Bencić. Szczególnie ten ostatni był niezwykle dramatyczny, ponieważ Świątek musiała bronić dwóch piłek meczowych. To jej się udało i nie dość, że doprowadziła do decydującego seta, to jeszcze go wygrała.

Świątek ma już w dorobku cztery wygrane imprezy wielkoszlemowe: trzy edycje French Open oraz jedną US Open, ale w Wimbledonie największy sukces w karierze odnosi właśnie w trwającej edycji - nigdy wcześniej nie dotarła do 1/4 finału.

Z kolei Switolina grała już nawet w półfinale - w 2019 roku uległa w nim Rumunce Simonie Halep. Ukrainka również ma za sobą dramatyczną konfrontację w poprzedniej rundzie, w której zmierzyła się z Wiktorią Azarenką. Co prawda nie musiała bronić piłek meczowych, lecz zwyciężyła dopiero po super tie-breaku. W nim przegrywała nawet 4:7, ale zdołała wygrać 11:9.

Do tej pory Polka i Ukrainka rywalizowały raz - w 2021 roku na ziemnych kortach w Rzymie górą okazała się Świątek, triumfując 2:0.

jb, PAP