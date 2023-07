Za nami kolejna edycja Ogólnopolskich Mistrzostw w Miniasiatkówce

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving to największe i najważniejsze wydarzenie siatkarskie dla dzieci i młodzieży w naszym kraju oraz serce programu KINDER Joy of moving! Celem tej inicjatywny, realizowanej już od ponad 16 lat przez Polski Związek Piłki Siatkowej w partnerstwie z Grupą Ferrero w Polsce, jest promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin oraz popularyzacja uniwersalnych wartości sportu przez wspólną zabawę.