- Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. To niewiarygodne. Cieszę się, że ponownie dostałam szansę, by tu zagrać. Rozegranie meczu w tak niesamowitej atmosferze było znakomitym przeżyciem - powiedziała po zwycięstwie nad Igą Świątek Elina Switolina. Ukrainka doceniła również postawę Polki zarówno na korcie, jak i poza nim.