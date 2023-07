- Chciałam się zresetować i wyjść do drugiego seta, jakby to była zupełnie inna rozgrywka. Myślałam o tym, co mogę zmienić, żeby grać lepiej - w ten sposób Iga Świątek opisała to, co czuła po pierwszym przegranym secie. Liderka rankingu WTA zabrała głos po odpadnięciu z Wimbledonu.