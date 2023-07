Krzysztof Piątek niedawno powrócił do Herthy Berlin po wypożyczeniu do US Salernitana 1919. Wszystko jednak wskazuje na to, że przygoda 28-latka z niemieckim klubem wkrótce dobiegnie końca. Zespół podjął ważną decyzję w sprawie jego przyszłości.

Jak poinformował "Kicker", Piątka zabrakło w kadrze Herthy na rozpoczynający się w środę obóz w Austrii. To oznacza, że trener Pal Dardai najprawdopodobniej nie widzi dla Polaka miejsca w drużynie.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla reprezentacji Polski przed meczem z Czechami w el. ME

27-krotny reprezentant Polski przeszedł do klubu z Berlina z AC Milan w styczniu 2020 roku. Hertha zapłaciła za niego ok. 24 miliony euro. W zespole ze stolicy Niemiec Piątek nie zachwycał. Przez pewien czas grał regularnie, lecz brakowało mu skuteczności. Na początku 2022 roku trafił na wypożyczenie do Fiorentiny. Tam nie przekonał władz klubu do wykupienia go z Herthy.

Sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Salernitanie. W ekipie z Kampanii wystąpił w 33 meczach, w których tylko czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Po zakończeniu rozgrywek klub, którego trenerem jest Paulo Sousa, nie zdecydował się na sprowadzenie Polaka na stałe.

Tym samym Piątek wrócił do Herthy, z którą wiąże go kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie zostanie on wypełniony. We włoskich mediach pojawiały się spekulacje łączące Polaka z Genoą czy Hellasem. Na razie jednak nie poznaliśmy żadnych konkretów.

mtu, Polsat Sport