Porażka reprezentacji Polski siatkarek po zaciętym meczu! Rozstrzygnął tie-break

Mistrzostwa Europy U17 są rozgrywane w dniach 11–22 lipca na Węgrzech i w Serbii. W fazie grupowej, rozgrywanej na zasadach każdy z każdym, każdy zespół rozegra po siedem spotkań. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do półfinałów. W II grupie grają: Belgia, Francja, Grecja, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Turcja i Węgry.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek: Turniej finałowy. Kiedy grają Polki? Transmisje meczów

Pierwszą partię bardzo dobrze rozpoczęła polska drużyna. W ataku ręki nie zwalniała Hanna Redzimska (8:5). Do tego w polu serwisowym dobrze sobie radziła Weronika Janusz (12:6). Włoszki nie miały zamiaru składać broni. Z akcji na akcję coraz lepiej spisywała się Asia Spaziano (14:14). Od tego momentu do końca premierowej odsłony spotkania gra po obu stronach siatki była równa. W decydujących momentach chłodną głowę zachowały Polki, które wygrały 25:23.

Drużyna Italii bardzo szybko wyciągnęła wnioski z porażki. W drugim secie zdominowała grę w każdym elemencie (7:12, 11:18). Reprezentantki Polski nie potrafiły znaleźć żadnego sposobu, aby zatrzymać rywalki. Włoszki pewnie wygrały tego seta (14:25).

Set numer trzy do stanu 11:11 był wyrównany. Żadnej z drużyn nie udało się wypracować bezpiecznej przewagi. Po polskiej stronie pewnie punktowała Zofia Pinderska. Od połowy tej partii swoją przewagę zaczęły budować Włoszki 14:18. Polki miały problemy z przyjęciem serwisów Cateriny Peroni. Zespół z Włoch nie dał sobie wyrwać z rąk wygranej, utrzymując odpowiednią koncentrację. W ostatniej akcji skuteczny blok na swoim koncie zapisała Arianna Bovolenta (17:25).

Czwarty set był najbardziej wyrównany ze wszystkich. Ani Polkom, ani Włoszkom nie udało się na dłużej zbudować bezpiecznej przewagi, choć w pierwszej części to polska drużyna prowadziła 13:7. Biało-Czerwone pewnie zagrywały i atakowały. Jednak rywalki dość szybko doprowadziły do remiu 14:14. Od tego momentu praktycznie do końca toczyła się zacięta walka o każde oczko. Tym razem chłodną głowę zachowały podopieczne Krzysztofa Janczaka (25:23).

Zwycięzcę meczu wyłonił tie-break. Reprezentacja Włoch bardzo szybko narzuciła polskim zawodniczkom swój rytm gry, wychodząc na prowadzenie (4:9). Ręki w polu serwisowym nie zwalniała Gaia Novello. Polski zespół walczył do końca (8:11), ale ostatnie słowo w tym meczu należało do siatkarek z Italii. Mecz udanym blokiem zakończyła Ludovica Tosini (10:15).

Polska – Włochy 2:3 (25:23, 14:25, 17:25, 25:23, 10:15)

RM, Polsat Sport, pzps.pl