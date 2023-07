Siatkarz wraca do Bełchatowa po pięciu latach! "PGE Skrę mam w sercu od samego początku"

Wiktor Nowak po pięciu latach znów będzie siatkarzem PGE Skry. To rodowity bełchatowianin i wychowanek klubu EKS Skra. W sezonie 2023/24 wraz z Grzegorzem Łomaczem stworzy duet rozgrywających drużyny z Bełchatowa.

Wiktor Nowak to pochodzący z Bełchatowa 24-letni rozgrywający. Pierwsze siatkarskie kroki stawiał na parkietach hali Energia, reprezentując EKS Skra Bełchatów. Wraz z drużyną juniorów PGE Skry w 2018 roku sięgnął po tytuł mistrza Polski juniorów, a dodatkowo został wybrany najlepszym rozgrywającym turnieju.

Zobacz także: Powrót do Jastrzębskiego Węgla! "Cel, który sobie założyłem, właśnie się spełnił"



25 lutego 2018 roku Wiktor zadebiutował w PlusLidze w barwach PGE Skry. Pod nieobecność kontuzjowanych Grzegorza Łomacza oraz Marcina Janusza w świetnym stylu poprowadził bełchatowian do zwycięstwa 3:2 nad drużyną z Radomia. Sezon 2018/19 spędził w pierwszoligowym BBTS Bielsko-Biała. Rok później dołączył do KPS Siedlce, a w sezonie 2020/21 występował w zespole Polski Cukier Avia Świdnik. W sezonie 2021/22 rozgrywający wrócił do PlusLigi, reprezentując przez dwa sezony barwy Cerrad Enea Czarnych Radom. W pierwszym sezonie w barwach radomskiej drużyny rozegrał 12 spotkań, natomiast w kolejnym roku, już jako podstawowy rozgrywający, wystąpił w 30 meczach.

Wiktor był jednym z reprezentantów Polski podczas mistrzostw Europy U20 oraz mistrzostw świata U21. W juniorskiej kadrze Polski rozgrywający trenował pod okiem Michała Bąkiewicza, który w nadchodzącym sezonie będzie drugim trenerem PGE Skry.

24-letni bełchatowianin dołączył do PGE Skry!



Wiktor Nowak reprezentował będzie barwy bełchatowskiego klubu w sezonie 2023/2024. Wraz z Grzegorzem Łomaczem stworzy duet rozgrywających #TeamSkra 🐝



Wiktor, witamy w domu! 🤝



Więcej ➡️ https://t.co/v1Zp817TKK pic.twitter.com/77IvQohAqb — PGE Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) July 11, 2023

– PGE Skrę mam w sercu od samego początku. Odkąd w trzeciej klasie podstawówki zacząłem treningi w drużynach młodzieżowych. Emocje, które dziś mi towarzyszą, są nie do opisania, odkąd zacząłem grać w siatkówkę i odkąd rozpocząłem seniorską karierę, moim marzeniem było, aby reprezentować bełchatowski klub, wrócić tu i móc bronić barw mojego ukochanego klubu – powiedział Nowak.

PlusLiga – transfery przed sezonem 2023/24:

Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Transfery przed sezonem 2023/24 Zobacz galerię

RM, Polsat Sport, skra.pl