Śląsk Wrocław pozyskał napastnika. To piłkarz z przeszłością w Premier League

Zohore przygodę z piłką zaczynał w Kjobenhavns Boldklub, z którego trafił do FC Kopenhaga. Później został wykupiony przez Fiorentinę, ale ponieważ nie mógł przebić się do pierwszego składu zespołu z Serie A, został wypożyczony do Broendby IF, a następnie IFK Goeteborg. Kolejnymi jego klubami były Odense BK i belgijski KV Kortrijk, skąd trafił do walijskiego Cardiff City, a następnie West Bromwich Albion, Millwall i w końcu Odense. W sumie rozegrał 19 meczów w angielskiej Premier League i 113 w Championship. Wiosną w lidze duńskiej wystąpił w czterech meczach.

- Kenneth to wysoki, silny napastnik. Typowa "9", która ma wszelkie predyspozycje, by strzelić dużo goli, a przede wszystkim podnieść jakość naszej gry ofensywnej. Bardzo liczymy na jego duże umiejętności oraz doświadczenie na wysokim, europejskim poziomie – skomentował transfer dyrektor sportowy Śląska David Balda.

Zohore, który z wrocławskim klubem podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, ma w zespole trenera Jacka Magiery zastąpić Erika Exposito. Co prawda transfer hiszpańskiego napastnika nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale wszystko wskazuje, że trafi on do drużyny drugiej ligi tureckiej - Eyupsporu.

psz, PAP