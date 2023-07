Warta Zawiercie sięga po atakującego z PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie poinformowała o pozyskaniu Daniela Gąsiora. 28-letni atakujący trzy ostatnie sezony spędził w barwach Cerrad Enea Czarnych Radom. – Jest to dla mnie ogromna szansa, by dołączyć do jednego z topowych klubów w Polsce. Chcę ją wykorzystać w stu procentach i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zarówno cały sztab szkoleniowy, jak i kibice byli ze mnie zadowoleni - powiedział siatkarz, cytowany przez swój nowy klub.