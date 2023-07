ZAKSA ogłosiła pierwszy transfer! Wielki siatkarski talent trafił do Kędzierzyna-Koźla

Daniel Chitigoi pochodzi z siatkarskiej rodziny, jego rodzice zawodowo trenowali tę dyscyplinę sportu. Daniel pierwsze treningi rozpoczął w wieku dziewięciu lat, szlifując formę w lokalnym klubie siatkarskim, którego założycielem był jego dziadek. Z tym klubem młody zawodnik wywalczył awans do pierwszej ligi. Następnie podpisał kontrakt z Olimpią Titanii Bukareszt (2019–22), skąd przeniósł się do Rapidu Bukareszt (2022–23). ZAKSA będzie więc pierwszym zagranicznym klubem młodego reprezentanta Rumunii.

Zobacz także: Zaskakujący transfer ZAKSY! To będzie kontrakt na kilka lat?

Nowy przyjmujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle również karierę reprezentacyjną rozpoczął dość szybko, bo w wieku 15 lat, grając w młodzieżowych mistrzostwach Europy U17. W 2021 roku Daniel znalazł się w czołówce najlepiej punktujących zawodników ME U17. Utalentowany przyjmujący równie szybko rozpoczął swoją karierę w pierwszej reprezentacji, obecny rok będzie jego trzecim w seniorskiej kadrze Rumunii.

Jak przyznał młody zawodnik, z przejściem do Kędzierzyna-Koźla wiąże spore nadzieje.

– Wiedziałem, że taki klub jak ZAKSA może zapewnić mi najlepsze warunki do rozwoju i perspektywę gry na najwyższym, możliwym poziomie. Wierzę, że w tym środowisku będę mógł doskonalić swoje umiejętności, tak aby w jak największym stopniu pomóc drużynie w walce o stawiane przed nią cele – podkreślił.

Pierwszym nowym zawodnikiem, który uzupełni skład ZAKSY jest młody przyjmujący, reprezentant Rumunii 🇷🇴 ➡️ 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗖𝗵𝗶𝘁𝗶𝗴𝗼𝗶 🤝 Witamy w #ZAKSAfamily 👏



ℹ️ https://t.co/v7Pueoz0V1 pic.twitter.com/XAlRubGOiW — Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ⭐️⭐️⭐️ (@ZAKSAofficial) July 11, 2023

– Szansę gry w Lidze Mistrzów mają najlepsze drużyny na świecie, a fakt że Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to triumfator trzech ostatnich edycji wiele mówi i pokazuje siłę tego zespołu na arenie międzynarodowej. Możliwość bycia częścią takiego zespołu daje motywację, oczywiście jest też presja, ale to ten rodzaj który mobilizuje do pracy, sprawia, że chcesz się rozwijać i dawać z siebie coraz więcej. Myślę, że kiedy mówimy o rywalizacji na tym najwyższym poziomie presja jest jej nieodłączną częścią, trzeba się do niej jak najszybciej przyzwyczaić, aby dawać z siebie to co najlepsze dla drużyny – zaznaczył nowy siatkarz ZAKSY.

Mimo że dla 18-letniego przyjmujące najbliższy sezon będzie pierwszym w zespole PlusLigi Daniel Chitigoi przyznał, że o naszym klubie słyszał sporo.

– ZAKSA to klub o bogatej historii, mogący się pochwalić znakomitymi wynikami w Polsce i nie tylko. Słyszałem dużo dobrego o kibicach w Kędzierzynie-Koźlu. Pod każdym względem ZAKSA jest jednym z najlepszych klubów na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że otrzymałem taką szansę i mogę być częścią Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle – dodał młody zawodnik.

RM, Polsat Sport, zaksa.pl`