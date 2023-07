Babilon MMA 37: Tak wygląda karta walk

Za nieco ponad dwa tygodnie w pięknym Amfiteatrze w Międzyzdrojach odbędzie się gala Babilon MMA 37. To już piąta wizyta organizacji w odwiedzanym przez tysiące turystów nadmorskim kurorcie – a czternasta wliczając gale boksu grupy Babilon Promotion. W pojedynku wieczoru czekają nas wielkie grzmoty w wadze ciężkiej, ale na karcie walk znajduje się więcej ciekawych zestawień. Transmisja Babilon MMA 37 na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.

W fightcardzie gali Babilon MMA 37 nastąpiła kolejna zmiana. Pechowy Adrian Dudek (6-2) odniósł kontuzję ręki, która wyklucza jego występ w Międzyzdrojach. Zastąpi go ponownie Mariusz Krzeszowski (1-0). Niedawny debiutant wszedł za Dudka także na gali Babilon MMA 34 w Jaworznie, gdzie pokonał przed czasem Michała „Zająca” Balcerczaka (3-4). Czy tak samo będzie w stanie zaskoczyć Samuela Vogta (3-2)?

Zobacz także: Marcin Sianos: W Międzyzdrojach wjeżdżam i rozjeżdżam



W Międzyzdrojach do klatki powróci wielki talent kategorii półciężkiej - Sergiusz Zając (3-1), który odprawia kolejnych rywali przez same efektowne nokauty. Jak poradzi sobie z doświadczonym Piotrem "Ledą" Walawskim (11-8-1)? Kibice zobaczą także pojedynek w wadze średniej pomiędzy Filipem Tomczakiem (9-4-1) a podwójnym mistrzem belgijskiej federacji Strength & Honour Championship - Maartenem Woutersem (12-8), który w przeszłości dzierżył pasy w kategorii półśredniej i średniej.



Karta walk gali Babilon MMA 37 w Międzyzdrojach:



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos (6-7) s Patryk Dubiela (5-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Filip Tomczak (9-4-1) vs Maarten Wouters (12-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sergiusz Zając (3-1) vs Piotr "Leda" Walawski (11-8-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (3-2) vs Mariusz Krzeszowski (1-0)



Walka w wadze koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min – Wojciech Pająk (1-0) vs Bartosz Rewera (1-2)



Walka w wadze średniej (do 84 kg)

3 x 5 min – Nikodem Sura (debiut) vs Adrian Grzelak (0-2-1)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg)

3 x 5 min – Kamil Stachura (0-1) vs Michał Malinowski (debiut)



Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Paweł Sadło vs Patryk Wiśniewski



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kamil Woźny vs Piotr Jaroszewski

Informacja Prasowa