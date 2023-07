FunFloor Perła Lublin z nowymi celami i sztabem szkoleniowym

- Znajdujemy się w ważnym, historycznym momencie, od którego dążyć będziemy do dalszego rozwoju. Dlatego dokonaliśmy zmiany sztabu szkoleniowego, dochodząc przede wszystkim do porozumienia z Edytą Majdzińską, honorowaną trzema Gladiatorami najlepszej trenerki superligi. Nasze spojrzenie na funkcjonowanie sztabu szkoleniowego, zespołu oraz jego zaplecza jest spójne i jestem przekonany, że dzięki tej współpracy klub zyska nie tylko sportowo - z przekonaniem podkreśla prezes MKS Tomasz Lewtak.

ZOBACZ TAKŻE: EHF odebrała Rosji mistrzostwa Europy. Trwają poszukiwania nowego gospodarza

- Mamy bardzo ambitne plany, musi nas charakteryzować ambicja, waleczność i oddanie, żeby kibice widzieli zespół zawsze walczący. Do tego potrzebne jest znakomite przygotowanie motoryczne, za co odpowiadać będzie wybitny fachowiec Piotr Maruszewski, czy odpowiednia mentalność, nad czym pracuje psycholog sportu Nadia Peszko. Poprawę skuteczności gry w obronie doskonali natomiast nie potrzebujący rekomendacji trener bramkarzy Tomasz Błaszkiewicz, który będzie łączył pracę u nas i w dotychczasowym męskim zespole Barlinek Industria Kielce. Bardzo ważną rolę spełniać będą też dwaj fizjoterapeuci oraz kierownik drużyny. Dążymy do tego, by można było mówić o DNA ekipy wyróżniającej się swoją kulturą gry - przedstawia swoje zamierzenia i najbliższych współpracowników nowa trenerka najbardziej utytułowanej klubowej drużyny polskich szczypiornistek.

Lublinianki pod różnymi nazwami, począwszy od MKS Montex, w 30 sezonach gry w ekstraklasie 22-krotnie zdobywały mistrzostwo kraju, 4-krotnie wicemistrzostwo, dwa razy brązowe medale i tylko razy plasowały się tuż za podium na czwartym miejscu.

W porównaniu z dotychczasową kadrą, zabraknie w niej: obrotowej Adrijany Tatar z Czarnogóry, rozgrywającej Słowaczki Marianny Rebicovej, prawoskrzydłowej Katarzyny Portasińskiej i bramkarki Karoliny Sarneckiej, która została wypożyczona do Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Z urlopów macierzyńskich korzystają zaś obrotowa Joanna Andruszak i rozgrywająca Julia Zagrajek.

Nowymi zawodniczkami Perły są natomiast: prawoskrzydłowa Magda Balsam wracająca do MKS z niemieckiej Bundesligi z TusSies Matzingen, chorwacka rozgrywająca Stela Posavec z RK Lokomotiva Zagrzeb, czeska rozgrywająca Sara Kovarova grająca ostatnio w Krim Mercator Lublana (Słowenia), oraz trzy podopieczne Edyty Majdzińskiej w KPR Gminy Kobierzyce rozgrywająca Karolina Wicik i lublinianki rozpoczynające swoje kariery w rodzinnym mieście obrotowa Aleksandra Olek i rozgrywająca Aleksandra Tomczyk. Do kadry pierwszej drużyny włączona też została z pierwszoligowego MKS AZS UMCS Lublin 19-letnia bramkarka Karolina Osowska. Znacząca rolę w pozyskaniu większości z tych zawodniczek spełniła Monika Marzec zajmująca się w klubie m.in. skautingiem.

- Zdobywałam tytuły mistrzowskie w Czechach i Turcji, a teraz chcę to zrobić w Polsce. Do przeprowadzki przekonała mnie wizja rozwoju lubelskiej drużyny. Grałam już w Lidze Mistrzyń i ważna jest dla mnie perspektywa występów na arenie międzynarodowej - mówi Sara Kovarova.

MKS FunFloor do końca lipca trenować będzie w Lublinie.

- Będzie to czas wzmożonej pracy. Trenujemy najczęściej trzy razy dziennie i na początku głównie pod kątem przygotowania motorycznego. Dla mnie jest to także czas, kiedy mogę z zawodniczkami rozwijać ich umiejętności techniki indywidualnej. Od początku realizować też będziemy taktykę i technikę piłki ręcznej, więc w tym okresie dziewczyny będą pracować bardzo solidnie - podkreśla trenerka.

W sierpniu lublinianki rozegrają szereg spotkań kontrolnych. Najpierw czeka je turniej w Baia Mare z silnymi zespołami rumuńskimi, później tygodniowe zgrupowanie w Słowacji, gdzie po wspólnych treningach z Iuventą Michalovce wezmą udział w turnieju udziałem drużyn z ligi czesko-słowackiej, Szwajcarii i Węgier.

W weekend 18-20 sierpnia w Lublinie odbędzie się 1. Międzynarodowy Memoriał Edwarda Jankowskiego, zmarłego niedawno zasłużonego dla klubu trenera. Oprócz gospodyń wezmą w nim udział: rumuńska ekipa z Baia Mare, Iuventa Michalovce oraz MKS PR Urbis Gniezno.

Następnie podopieczne Edyty Majdzińskiej udadzą się do Niemiec na sparingi z utytułowanym Thuringer HC, a na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ekstraklasy zmierzą się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

Lubelska drużyna trzydziesty sezon z rzędu weźmie udział w pucharowych rozgrywkach kontynentalnych. Losowanie rund kwalifikacyjnych Ligi Europejskiej odbędzie się we wtorek 18 lipca w Wiedniu.

Podczas pierwszej przedsezonowej konferencji prasowej w lubelskim ratuszu prezes MKS Tomasz Lewtak i współwłaściciel firmy FunFloor podpisali list intencyjny o wsparciu klubu przez sponsora tytularnego w trzech najbliższych sezonach.

fdz, PAP