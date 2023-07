Historyczny mecz na Wimbledonie. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Już w środowe popołudnie dojdzie do arcyciekawie zapowiadającego się ćwierćfinału Wimbledonu pomiędzy Carlosem Alcarazem a Holgerem Rune. Jak donoszą media i statystycy, będzie to najmłodszy pojedynek 1/4 finału w historii tego wielkoszlemowego turnieju.

Obaj zawodnicy to wielkie gwiazdy tenisa młodego pokolenia. 20-letni Hiszpan jest najmłodszym ćwierćfinalistą Wimbledonu od 2014 roku, kiedy zagrał w nim 19-letni Nick Kyrgios.

Warto zaznaczyć, że Alcaraz, mimo młodego wieku, jest już liderem światowego rankingu. O awans do półfinału powalczy ze swoim rówieśnikiem, który jest od niego starszy o... sześć dni. Będzie to zatem najmłodszy ćwierćfinał w historii Wimbledonu w erze zawodowej!

Hiszpan jest turniejową "jedynką". W poprzedniej rundzie pokonał Włocha Matteo Berrettiniego, natomiast Rune, który w rankingu ATP plasuje się na szóstej lokacie, zwyciężył Bułgara Grigora Dimitrowa.

Obaj zawodnicy mieli już okazję ze sobą rywalizować. W 2021 roku wygrał Alcaraz, rok później Norweg, chociaż po kreczu Hiszpana. Obaj również grali ze sobą w czasach juniorskich.

- Pierwszy raz zagraliśmy razem na Majorce w turnieju do lat 12. Byliśmy najlepsi w tej kategorii wiekowej. Dotarliśmy wówczas do półfinału. To były fantastyczne chwile. Cieszę się, że znowu będzie okazja się spotkać, tym razem w ćwierćfinale Wielkiego Szlema - przyznał Alcaraz w rozmowie z hiszpańskimi mediami.

Pojedynek Alcaraza z Rune ok. godz. 16:30. Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

