Polska tenisistka zakończyła udział w Wimbledonie na etapie ćwierćfinału. To oznacza, że po najbliższej aktualizacji rankingu będzie miała na koncie 9315 punktów. Na ten moment to wystarcza do piastowania pierwszego miejsca, lecz niedługo może się to zmienić. Wszystko za sprawą Sabalenki.

25-latka zameldowała się w środę w półfinale Wimbledonu. Na ten moment ma już 8845 punktów, lecz może jeszcze poprawić swój wynik. Jeśli uda jej się awansować do finału, to będzie miała na koncie 9365 punktów. To pozwoli jej na objęcie prowadzenia w światowym rankingu.

W przypadku zwycięstwa jej dorobek punktowy powiększy się jeszcze bardziej. Będzie wynosił 10065 oczek. Sabalenka ma przed sobą piątkowy półfinał przeciwko Jelenie Rybakinie lub Ons Jabeur.

Na trzecim miejscu pozostanie Rybakina bez względu na jakiekolwiek rozstrzygnięcia.

Świątek jest liderką rankingu od 4 kwietnia 2022 roku.



Ranking na ten moment prezentuje się następująco:



1. Iga Świątek - 9315

2. Aryna Sabalenka - 8845 (9365 - po awansie do finału Wimbledonu, 10065 - po wygraniu Wimbledonu)

3. Jelena Rybakina - 5465

jb, Polsat Sport